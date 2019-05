Woede om doodgeschoten ooievaar in De Lutte: ‘Iemand die dit doet, is gestoord’

DE LUTTE- Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag gericht geschoten op een broedend ooievaarskoppel in De Lutte. Het mannetje kwam daarbij om het leven. Het vrouwtje leeft nog, maar het lijkt vrijwel uitgesloten dat zij haar jongen nog uit zal kunnen broeden.

Omwonenden en natuurorganisatie reageren geschokt. ,,Je moet wel erg gestoord zijn om in het holst van de nacht drie schoten op andermans grond te durven lossen”, zegt Evelien Wennink (30). De schietpartij vond plaats op haar erf. Het nest met de twee ooievaars bevindt zich in een weiland vlakbij haar huis aan de spoorlijn naar Duitsland. „Het is onvoorstelbaar dat zoiets gebeurt. Ik ben diep geschokt.”

Half twee

Wennink lag in bed toen haar partner haar belde met de mededeling dat er op de ooievaars was geschoten. „Het was omstreeks half twee. Ik wist niet wat ik hoorde. De schoten zijn gelost vanuit een zilvergrijze auto die het weiland was ingereden. We hebben nog geprobeerd de auto te achtervolgen, maar het mocht niet baten.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Evelien Wennink met de doodgeschoten ooievaar. © Carlo ter Ellen DTCT

Ook Sander Wansing van de Vogelwerkgroep Losser is diep geschokt door de dood van de ooievaar. „Je kunt je met je volle verstand niet begrijpen waarom zoiets doet”. Speculaties dat de mogelijke dader uit kringen van de jacht zal komen, noemt hij voorbarig. „,Er klinken steeds meer verhalen dat ooievaars een grote bedreiging vormen voor het klein wild. Maar dat een jager daarom zomaar een ooievaar doet, wil er bij mij vooralsnog niet in.”

ProRail

Het ooievaarskoppel in De Lutte staat al geruime tijd in de belangstelling. Het paar nestelde aanvankelijk op de bovenleiding van het naburige spoor, maar dat stuitte op verzet van ProRail. Meerdere partijen drongen aan en daarom besloot ProRail alsnog een nestpaal voor de ooievaars te plaatsen. Op Twitter reageren ze geschokt op de daad van de jager. “Wat een verschrikkelijke daad. Voor het ooievaarskoppel in Losser bouwden we een nestpaal, zodat ze rustig en veilig konden broeden. ProRail doet aangifte!”

Jarig

Mede door actie van Evelien Wennink werd drie weken geleden besloten het nest te verplaatsen naar een speciale paal op haar grond. „We waren ontzettend blij dat het zo geregeld kon worden. De verplaatsing was ook een succes. De ooievaars sloegen wel degelijk aan het broeden. Op 13 mei ben ik jarig. Het was geweldig geweest dat er dan jongen waren.”

Of die jonge ooievaars er nog zullen komen, is volgens Sander Wansing zeer de vraag. „Normaal gesproken is dit einde verhaal. Heel triest dat het zo gelopen is.”