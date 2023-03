Woede om ‘walgelijke’ actie van vrouw in ‘Rabo-mantelpakje’: ‘Mijn schoonmoeder was zo verdrietig’

,,Het is walgelijk. Ze hebben geen idee wat ze die oudere mensen aandoen. Want geloof maar niet dat mijn schoonmoeder vannacht geslapen heeft.”

Sandra Eeren uit Groesbeek is laaiend. Gisteren is haar schoonmoeder (86) - ze woont nog zelfstandig in Groesbeek - het slachtoffer geworden van oplichters. ,,Ze kreeg een telefoontje, zogenaamd van de Rabobank”, aldus Sandra.

,,Er zou vanuit Duitsland zijn geprobeerd 1400 euro van haar rekening te halen, maar die poging was onderschept door de bank. Ze moest meteen naar het hoofdkantoor in Nijmegen komen met haar pasje. Ze hadden al contact gehad met haar zoon - mijn man dus - en die had gezegd dat ze slecht ter been was en niet naar de stad kon komen.”

Blauw pakje

,,Dus de Rabobank zou een medewerkster sturen en voor alle zekerheid bleven ze met mijn schoonmoeder in gesprek aan de telefoon totdat de medewerkster er was. Die kwam even later: een griet van een jaar of 25 in een blauw pakje met Rabo-logo, of althans iets wat erop leek.”

Haar schoonmoeder gaf haar pasje mee, in een dichtgeplakte enveloppe, precies zoals haar was opgedragen. Sandra: ,,Ze hebben haar vervolgens nog even aan de telefoon gehouden zodat de medewerkster tijd had om te gaan pinnen.”

,,Het waren zulke vriendelijke mensen, aldus mijn schoonmoeder. We denken dat mijn schoonmoeder ook de pincode heeft gegeven, al zegt ze van niet. Maar, ook raar: ze heeft een geheim nummer en dat wisten ze ook.”

,,Toen ze ons belde met het verhaal ‘wat mij nu is overkomen’ en zei dat de bank mijn man ook al had gebeld, wisten we meteen dat het mis was. ‘Ik ben helemaal niet gebeld’, zei mijn man.”

Schade

De schade bedraagt een dikke 1000 euro. ,,Het is maar geld”, zegt Sandra. ,,Misschien dat ze het van de bank terugkrijgt. Tijdens carnaval is iemand anders in Groesbeek ook op deze manier opgelicht en dat heeft de bank opgelost. Maar ze was zo verdrietig. Ook van: ‘Hoe kan ik hier nu ingetuind zijn; je wordt zo vaak op dit soort praktijken geattendeerd’.”

Sandra wil aangifte gaan doen, maar dat kan pas als er een bankafschrift binnen is. ,,Dat kan tien werkdagen duren. We hebben de bank al wel gevraagd of dat niet wat sneller kan.”

Volgens een woordvoerder heeft de Rabobank geen bedrijfskleding. ,,Maar ze verzinnen tegenwoordig de gekste dingen om mensen op te lichten. Vermoedelijk hebben ze het logo van de bank op de kleding geplakt of zo. Maar een blauw mantelpakje met iets van de Rabobank erop? Nee, dat bestaat dus niet.”

Vermoed je fraude? Dit moet je doen De Rabobank zegt dat ze nooit ongevraagd belt om langs te komen. Het advies luidt: geef geen (pin)codes door aan de telefoon of via een doorgestuurde link/website. En geef je betaalpas niet af, ook niet als deze kapot lijkt.



Tip van de bank: vraag altijd de naam van de medewerker die belt, hang op en bel daarna zelf met je eigen bank, op het algemene nummer.