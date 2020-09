Woede over binnendringen van seksueel roofdier in het gezin: ‘We willen andere ouders waarschuwen’

Ze zijn naar eigen zeggen ‘alerte’ ouders. ,,En ouders van deze tijd. Dus hebben de kinderen een mobiele telefoon en toegang tot de wereld. Maar we werken beiden in het onderwijs, kennen om die reden ook de uitwassen van sociale media. Daarom hebben we zelf een app waarmee we de telefoons van de kinderen controleren, om mee te kijken met wie ze allemaal contact hebben, maar ook hoe ze zich gedragen”, vullen de twee elkaar aan de keukentafel in Elst aan.

,,Maar kinderen vinden het niet leuk om gecontroleerd te worden. Dus toen Christiaan zich daar aan probeerde te onttrekken dacht ik eerst nog dat dat een min of meer normale reactie was voor een jongen van die leeftijd”, zegt Bob. Toch greep Marijke in toen ze op haar telefoon zag dat Christiaan (toen 13) de 'volg-app’ had omzeild om ongestoord te kunnen appen. In zijn beleving met ‘Hockeymeisje Lieke’.

Hij dacht dat het liefde was

,,Het ging geraffineerd, Christiaan had op zich goede vragen gesteld. In het begin bijvoorbeeld wie ze was en waarom ze hem benaderde. Ze zou een nichtje van iemand op school zijn. Daarna begon het afstand scheppen tussen ons en Christiaan. ‘Ouders zijn stom en wij mogen onderling best geheimen hebben’ zeg maar. En de vraag om seksueel getinte foto's. Christaan had al één foto gestuurd, maar die was nog netjes. ,,Kun je niet meer laten zien? was toen de reactie.”