Woede over intieme vragen Onderwijsinspectie

Spanning Iran Annahita (22) krijgt duizenden reacties nadat ze als enige op vlucht naar VS wordt geweigerd

10 januari De 22-jarige Annahita Mazaheri is overspoeld met reacties nadat ze gisteren werd geweigerd op een vlucht naar de Verenigde Staten. De in Nederland geboren studente uit Amstelveen ging met twee vriendinnen op vakantie naar Los Angeles, maar mocht het vliegtuig niet in. Ze denkt vanwege haar naam.