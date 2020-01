Woede over niet-betaalde hoofdprijs Miljoenenjacht: ‘Ze maken gewoon hun eigen regels!’

Lerarensta­king en racisme in de voetbalwe­reld in De Ochtend Show to go

29 januari Op donderdag 30 januari zijn verslaggever Victor Schildkamp, Leandro Lopes en hoogleraar Henri Beunders te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Anne-Marie Fokkens en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.