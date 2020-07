Woede over rol agenten na tragische dood hertenkalfje: ‘Dit is niet normaal’

De dood van het dier is volgens de stichting de schuld van omstanders die met zaklampen aan het schijnen waren én van agenten, die zonder enig verstand van zaken hebben geëist dat er ingegrepen zou worden.



Dat zegt voorzitter Jo Meuwsen van de stichting Kinderboerderij Pannerden, die kwaad is over de gang van zaken. ,,De agenten spraken van dierenmishandeling en dat dit misdrijf nog een juridisch staartje zou krijgen als een dierenarts niet direct zou ingrijpen’’, zegt Meuwsen.



‘Niet normaal’

Door dit gedwongen ingrijpen – het moederdier werd verdoofd waarna het kalf ter wereld is geholpen – leefde het kalf na de geboorte slechts enkele minuten. Volgens de stichting is de doodsoorzaak zeer waarschijnlijk de stress die de moeder heeft ervaren door menselijk ingrijpen tijdens de bevalling.



Meuwsen overweegt een klacht in te dienen tegen de politie. ,,Want dit is natuurlijk niet normaal!”