Woede over stopzetten opruimactie containers in de Waddenzee

Deventer­weg in Zutphen op één na gevaarlijk­ste weg in Oost-Nederland: Check hier de situatie in jouw plaats

18:38 De Deventerweg in Zutphen is de op een na onveiligste weg van Oost-Nederland, landelijk staat de weg op nummer 7 van gevaarlijkste wegen. De gevaarlijkste weg van Nederland is de Aalderinksingel/Kolthofsingel in Almelo. Dit blijkt uit een onderzoek naar onveilige wegen van de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA.