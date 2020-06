Woedende cafébazen gooien stapgebied Eindhoven dicht: ‘Coronaregels zijn niet te handhaven’

Cafébazen zijn woedend over de manier waarop de horeca wordt aangepakt door de gemeente. ,,Van de gebiedsbeheerder heb ik begrepen dat de eerste ondernemers morgen al per post een waarschuwing krijgen”, aldus Tom van Brussel, voorzitter van de ondernemersvereniging. ,,Gaan ze nog een keer de fout in dan volgt een boete van ruim 4.000 euro. Dat kunnen we er nu echt niet bij hebben.”

Controleren als een politieagent

Volgens Van Brussel doen de ondernemers op Stratumseind er alles aan om zich aan de regels te houden. ,,We sluiten eerder, zetten mensen aan tafeltjes en hebben de staantafels van de terrassen gehaald. Probleem is echter dat het publiek zich van de regels weinig aantrekt. Ze zijn klaar met alle beperkingen en gaan gewoon gezellig bij elkaar zitten. Als ondernemer loop je de hele avond als politieagent door je zaak en dan nog krijg je straks een boete van de gemeente.”

Volledig scherm Woedende cafébazen gooien Stratumseind dicht, ‘coronaregels zijn niet te handhaven’ © Fotopersburo BertJansen

Volgens Van Brussel wordt er gemeten met twee maten en is de horeca, zoals altijd, de kop van jut. ,,Loop een willekeurige supermarkt of bouwmarkt binnen. Iedereen loopt er kriskras door elkaar maar daar is het geen enkel probleem. Wij moeten lijsten bijhouden van iedereen die hier reserveert, dat hoeft de Albert Heijn toch ook niet. Het ondernemen wordt ons onmogelijk gemaakt. Het doet heel erg pijn om na maanden van gedwongen sluiting nu zelf dicht te gaan, maar we kunnen niet anders. Het is niet onze taak om mensen te vertellen dat ze voor hun eigen gezondheid beter wat afstand kunnen houden.”

Brandbrief naar het kabinet

Dat er grote onvrede is over de huidige regels in de horeca, blijkt ook uit een brandbrief die de Brabantse horeca donderdag stuurde naar het kabinet. ,,Anderhalve meter afstand is in onze branche onwerkbaar”, aldus Ruud Bakker van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca.

Regels waar niemand zich aan houdt maar waar de horeca zwaar onder te leiden heeft. Dat is volgens Bakker de huidige realiteit. ,,Het wordt tijd dat het kabinet ingrijpt en ons de ruimte geeft om het op een andere manier te organiseren.” In de door de Koninklijke Horeca opgestelde brief pleit de horeca van de grote steden in Brabant om de huidige beperking van maximaal 30 bezoekers van tafel te vegen. Bakker: ,,We willen dat de verantwoordelijkheid bij de gasten zelf komt te liggen en het is tijd voor maatwerk. Als je maximaal de helft van het normale aantal bezoekers toelaat, kunnen mensen nog steeds voldoende afstand houden.”

Onwerkbare situatie

Dat de huidige maatregelen in de horeca onwerkbaar zijn blijkt volgens Ruud Bakker uit een enquête onder Bredase horeca-ondernemers. ,,Daaruit bleek dat slechts 7 procent van de bezoekers zich aan de afspraken houdt. Mensen zijn best welwillend om enige afstand te bewaren maar de strikte anderhalve meter is onwerkbaar in de horeca. Het valt ook niet meer uit te leggen. In een vliegtuig met driehonderd man mag wel, maar op het terras moet je dan weer uit elkaar gaan zitten.”

Onwerkbaar maar ook onrendabel, noemt Bakker de huidige situatie. ,,Gemiddeld draait een ondernemer nu 30 tot 40 procent van de normale omzet en dus moet er nog steeds geld bij. De enige manier om het tij te keren is ons meer ruimte geven. Als je naar de cijfers van het RIVM kijkt, moet het ook kunnen. Die dalen nog steeds, ook nu Nederland weer dichter op elkaar kruipt. Wat ons betreft is er dus geen reden om het beleid niet te versoepelen.”

Vanaf 1 juli mag de horeca, als er niets verandert, open voor maximaal honderd bezoekers. Ook dat is volgens Bakker ontoereikend als de andere regels blijven zoals ze zijn. ,,Die zullen alleen maar moeilijker te handhaven zijn. Maandag gaan de grenzen met België weer open. Daar gelden in de horeca weer hele andere regels. Het wordt alleen maar ingewikkelder.”