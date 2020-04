‘Woekerprijzen’ en vertraging voor vervoer mondkapjes uit China

De Chinese overheid stelt sinds 1 april strengere eisen aan de export van medische hulpmiddelen. Met die aangescherpte regels wil het Chinese ministerie van gezondheidszorg de kwaliteit van de producten ‘strikt bewaken en de namaak en nagemaakte producten aanpakken’, aldus de officiële verklaring. Het is een reactie op de kritiek van Europese landen op de slechte kwaliteit van sommige tot nu aangeleverde hulpmiddelen.

Het directe gevolg is echter verwarring op de handelsmarkt, omdat veel Chinese bedrijven door de plotse en ondoorgrondelijke regels hun hulpmiddelen niet meer aan Nederland en andere Europese landen mogen verkopen. Het verkrijgen van het vereiste certificaat is een tijdrovende procedure, die maanden tot wel drie jaar kan duren.

Aangescherpte douanecontroles

,,Dat leidt tot een drastische daling van het aanbod”, vertelt de directeur van een Nederlandse importeur, die vanwege zijn contacten met Chinese bedrijven alleen anoniem geciteerd wil worden. ,,Het heeft enorme prijsstijgingen tot gevolg. Nog maar twee weken geleden betaalde ik zes cent per mondkapje, nu vijfenveertig cent.”

Verder constateert hij dat de nieuwe regels en aangescherpte douanecontroles tot grote vertragingen in de levering leiden. ,,Ik zit zelf te wachten op 70.000 handschoenen. Van goede kwaliteit, maar ze zijn nog steeds niet vrijgegeven. Ik heb geen idee wanneer ze onze kant opkomen.”

Woekerprijzen voor ladingsruimte

Quote Maar ik denk hier eerder aan transpor­teurs of vliegtuig­maat­schap­pij­en die geld terug willen verdienen Rogier Spoel, Ondernemersvereniging logistieke bedrijven Daarnaast stellen twee vervoerders die mondkapjes voor de zorg willen importeren vanuit China inmiddels tegen ‘woekerprijzen’ aan te lopen bij het vervoer. De laadruimte die ze moeten kopen in vliegtuigen wordt op veilingen tot wel zes keer de normale prijs verkocht.



,,Dit is maximaal profiteren, het lijkt zelfs een beetje op wraak nemen op het Westen”, zegt directeur Dennis de Wit van OTX Logistics op Schiphol. Waar transporteurs normaal gesproken rond de 2,50 dollar betalen om een kilo goederen in het laadruim van een vliegtuig te mogen vervoeren, gaat die capaciteit nu op veilingen voor tussen de 10 en 12 dollar weg. ,,Dat kan om miljoenen gaan, die ten koste komen van de koper. Maar we blijven bezig de kapjes hierheen te krijgen.”

De prijzen lopen op omdat de capaciteit beperkt is. ,,Vracht wordt voor de helft vervoerd door vrachtvliegtuigen, maar voor de andere helft door passagierstoestellen. Die laatste vliegen nu amper. Dat levert over de hele wereld hoge prijzen op”, bevestigt Maarten van As van ACN, de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie.

Voor export vanuit China is de competitie om laadruimte hevig, en daarmee de prijs nog hoger. ,,Veel medische goederen komen normaal gesproken over het water hierheen. Maar dat vervoer heeft maanden stilgelegen door de coronacrisis in China zelf”, weet Rogier Spoel, van evofenedex, een grote ondernemersvereniging van logistieke bedrijven. Ook hij stelt dat ‘geopolitieke spanningen meespelen’. ,,Maar ik denk hier eerder aan transporteurs of vliegtuigmaatschappijen die geld terug willen verdienen.” Ook hij ziet de prijzen ‘zes, zeven, soms zelfs tien keer over de kop gaan’

Praten op diplomatiek niveau

Van As van ACN ziet ‘een taak voor de Nederlandse overheid’. ,,Die moet op diplomatiek niveau gaan praten om de vervoersprijzen laag te houden.”