Woensdag boerenacties bij ruim veertig distributiecentra

Boerenactiegroep Farmers Defence Force gaat woensdag actievoeren bij ruim veertig distributiecentra in heel Nederland. Dat blijkt uit een brief die de organisatie heeft gestuurd naar de gemeenten waar de distributiecentra zijn gevestigd. De brief is in handen van de NOS.

De gemeenten zijn ingelicht omdat demonstraties vooraf moeten worden aangemeld. Farmers Defence Force (FDF) verwacht bij elk distributiecentrum ongeveer 200 tot 1500 betogers, zo schrijft de groep in de brief aan de gemeentes.

Het protest is bedoeld voor ‘eerlijke handelsvoorwaarden voor de Nederlandse boeren’. ,,Tijdens de actie zullen wij ons als bestuur zo veel mogelijk inzetten om de locatie zo min mogelijk te hinderen’’, schrijft FDF in de brief. FDF was niet bereikbaar voor een toelichting op de brief.

Schaal van de protesten

De protestacties die boeren woensdag willen houden, gaan naar alle waarschijnlijkheid gewoon door. Eerder vandaag liet een woordvoerster van koepelorganisatie Landbouw Collectief weten dat pas woensdagochtend duidelijk zal worden wat de acties gaan inhouden. Dan worden de boeren erover geïnformeerd.

Een en ander is ook afhankelijk van de uitspraak door de rechter morgen in het kort geding dat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft aangespannen. Dat wil voorkomen dat boeren de bevoorrading van supermarkten platleggen. Al verwacht de zegsvrouw niet dat de uitspraak van grote invloed zal zijn op de acties. Vooral omdat nog niet bekend is wat de boeren gaan doen woensdag. Ook over de schaal van de protesten, kon ze geen inschatting van geven.

De advocaat van actiegroep Farmers Defence Force, die ook is aangesloten bij het Landbouw Collectief, zei tijdens het kort geding dat de acties ‘dynamisch’ zijn en dat de voedselbevoorrading niet wordt tegengehouden. De boeren willen van plaats naar plaats trekken en hebben daarvan melding gedaan bij diverse gemeenten.

Voorbereidende maatregelen

Distributiecentra van supermarkten bereiden zich voor op de acties bij hun vestigingen, maar ze willen niet ingaan op de vraag welke voorbereidende maatregelen ze treffen. Albert-Heijnwoordvoerder Pauline van den Brandhof zegt dat Albert Heijn zich terdege voorbereidt op acties van boeren aanstaande woensdag, onder meer bij het distributiecentrum in Zwolle. ,,Of er in Zwolle acties komen weet ik niet, maar we bereiden ons zeker voor en er zijn allerlei gesprekken gaande. De coördinatie laten we over aan het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), die namens de branche opereert.’’

Else de Kwaadsteniet van CBL: ,,Per supermarktketen verschillen de voorbereidingen op de boerenacties en blokkades. De supermarkten doen er alles aan om consumenten vers voedsel te kunnen blijven aanbieden. Een gemiddelde supermarkt heeft twee of drie leveringen per dag, één met versproducten en twee met andere producten. Een actie zoals deze boerenprotesten is vrij uniek, dat is volgens mij nog niet vaak gebeurd.’’