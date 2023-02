Woensdag en vrijdag opnieuw stakingen in streekvervoer

FNV-bestuurder Streekvervoer Marijn van der Gaag: ,,De grens is bereikt voor de mensen in het streekvervoer. De werkdruk is te hoog door de onregelmatige roosters en krappe rittijden. Als er niks verandert, is dat heel slecht voor de toekomst van het openbaar vervoer.”

Ultimatum

Zo eist de FNV een loonsverhoging van 16,9 procent voor een cao voor een jaar, het CNV eist 14 procent verspreid over achttien maanden. ,,Dat geld is er niet”, zegt Kagie. ,,Staken betekent niet dat het geld er ineens toch is.” Het loonbod van VWOV bedraagt 8 procent voor een jaar.

Medewerkers in het streekvervoer legden begin februari ook al door het hele land het werk neer, uit onvrede over hun arbeidsvoorwaarden.

De vakbonden en werkgevers zijn in een impasse terecht gekomen in de onderhandelingen over de grote cao in het streekvervoer, die geldt voor zo’n 13.000 medewerkers, met name buschauffeurs. Voor aanvang van de stakingen werden zowel door werkgevers als de bonden ultimatums gesteld. De bonden dreigden met stakingen als niet aan hun eisen tegemoet zou worden gekomen.