WOII-veteraan Leo (97) in de wolken: na 76 jaar nog één keer vliegen in ‘zijn’ Spitfire

Leo Hendrikx (97) was net 20 jaar oud toen de Duitsers hem in de Tweede Wereldoorlog met zijn Spitfire uit de lucht schoten. De Limburger had alle geluk van de wereld en overleefde. Nu is hij 97 en ging een grote wens in vervulling: nog één keer met de Spitfire terug naar die plek.

Instappen gaat niet zo soepel meer als vroeger, maar met een beetje hulp van Spitfire-vlieger Ralph Aarts ploft de oorlogsveteraan dan toch op zijn stoel achterin de historische jachtvlieger op vliegbasis Eindhoven. De glimlach van oor tot oor die zijn dochter Christine dan krijgt te zien zegt alles: haar vader heeft de tijd van zijn leven.

Als de Rolls-Royce motor van zo’n 1000 pk even later met een enorm lawaai in beweging komt en Hendrikx vertrekt in een walm van brandstof, is het weer even net als in april 1945.

Volledig scherm Duitse militairen schoten Hendrikx in 1945 uit de lucht. © Theo ten Haaf

Hendrikx steeg toen op vanuit Engeland om in Nederland met zijn Spitfire de Duitsers te verjagen, alleen het liep mis. Boven de Warkense Molen in Warnsveld schoten ze hem uit de lucht. De jachtvlieger moest een noodlanding maken en hield er flinke brandwonden aan over, maar hij overleefde de crash. Wel werd hij krijgsgevangene gemaakt en zat hij weken in een kamp tot hij op 13 mei werd bevrijd.

Ruim 76 jaar later vliegt Hendrikx nog een keer over die beruchte plek waar hij zoveel geluk had. Het maakt niet alleen diepe indruk op hem, maar ook op Spitfire-vlieger Aarts. ,,Dan dringt pas goed door wat hij heeft meegemaakt en hoe dit ook helemaal anders af had kunnen lopen’’, zegt Aarts na afloop.

Volledig scherm Spitfire-vlieger Ralph Aarts is onder de indruk als hij samen met Hendrikx over de plek vliegt waar hij 76 jaar werd neergeschoten. © Theo ten Haaf

Bij een bezoek aan deze plek blijft het niet. Hendrikx vliegt ook over zijn verzorgingshuis, waar mede-bewoners levensgroot zijn naam in het gras hebben gelegd. En hij vliegt over zijn geboortedorp Horn, waar hij ooit als aspirant-vlieger veel te laag tussen de twee torens van de kerk en het kasteel vloog. Iets wat toen al strikt verboden was, maar waar hij nog steeds graag over vertelt tegen iedereen die het horen wil.

Als Hendrikx ook nog wordt getrakteerd op een bezoek van twee F-16’s in de lucht die hem enige tijd flankeren kan zijn dag niet meer stuk.

Volledig scherm Twee F-16's flankeren enige tijd de Spitfire als Hendrikx zijn ronde door Nederland maakt. © Theo ten Haaf

