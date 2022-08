WOII-veteranen komen niet naar herdenkingen vanwege chaos op Schiphol

Twaalf Amerikaanse veteranen die Nederland bevrijdden in de Tweede Wereldoorlog komen volgende maand niet naar de herdenkingen rond operatie Market Garden in Nijmegen. De chaos op Schiphol houdt ze thuis, zegt de stichting Best Defence Foundation, die hen begeleidt.

Een aantal veteranen dat zou komen, diende onder meer bij de 82nd Airborne Division die in 1944 de Waal bij Nijmegen probeerde over te steken. Ze stuitten daar op fel verzet van de Duitsers. Volgende maand zouden ze bij de herdenking van de ‘Waal Crossing’ zijn in die stad.

Een andere veteraan die over zou komen is de inmiddels 100-jarige Tom Rice van de 101st Airborne Division. In 2019 was hij ook in Nederland en kreeg hij landelijke bekendheid toen hij op zijn leeftijd nog een parachutesprong maakte tijdens de herdenking.

De meeste veteranen zijn volgens de stichting echter nog nooit eerder terug in Nederland geweest en wilden nog één keer naar de plek waar ze 77 jaar geleden vochten voor de vrijheid van ons land. Een aantal van hen zou de herdenking twee jaar geleden al bijwonen, maar toen ging die niet door vanwege corona.

Paratroopers tijdens de herdenking van Market Garden in 2019.

Nu is volgens de Nederlandse coördinator van de Best Defence Foundation de chaos op Schiphol de boosdoener. ,,Als iedereen uit deze groep 21 jaar was geweest, hadden we geen probleem. Maar de jongste is 96 jaar. Met deze mannen wil je geen enkel risico nemen. We moeten ervan op aan kunnen dat de koffers aankomen. En je kan deze mensen ook niet uren in de rij op Schiphol laten aansluiten als ze weer vertrekken, of hebben dat hun vluchten worden geannuleerd.”

Schiphol maakte dinsdag bekend dat het ook in de herfst bijzonder druk blijft en er gemiddeld 3500 reizigers per dag minder kunnen vliegen dan gedacht.

Begeleiding

Eerdere jaren begeleidde de marechaussee veteranen als ze aankwamen en weer vertrokken, maar toen de Best Defence Foundation dit jaar via hun contactpersoon wederom het verzoek deed om deze mannen in september te begeleiden, kregen ze te horen dat hier geen gehoor aan mocht worden gegeven vanuit de leiding. De marechaussee wordt op dit moment platgebeld met dergelijke verzoeken. Het begeleiden van reizigers leidt door de drukte tot onrust bij andere passagiers omdat ze die functie uitvoeren in burger.

Het advies luidde om op tijd te komen of eventueel via de zogenoemde Vip-room te reizen, oftewel met speciale extra service. De stichting zag dat niet zitten en besloot daarop dat het verstandiger was helemaal niet naar Nederland te komen.

Volgens een woordvoerder van de marechaussee heeft de stichting nooit officieel een verzoek ingediend bij de Vip-coördinator om deze groep te begeleiden. Als de Best Defense Foundation dat alsnog doet, wordt er gekeken wat er voor deze veteranen geregeld kan worden, laat hij weten. ,,Ook in deze drukke omstandigheden zijn er mogelijkheden om hen te begeleiden”, zegt hij. Een woordvoerder van Schiphol sluit zich hierbij aan.

Voor de Best Defence Foundation is dit aanbod niet meer aan de orde. De optie op de vliegtickets die ze hadden is inmiddels verlopen en nieuwe tickets reserveren valt vele malen duurder uit. ,,We proberen ze nu tijdens Bevrijdingsdag alsnog naar Nederland te brengen.”

