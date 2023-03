Wolf doodgereden op A2 bij Vught

Arie-Hans bracht in 38 jaar 3000 baby's ter wereld: ‘Hebben nu vaak liever vrouw als verloskun­di­ge’

Hij is een eenling, een man in een vrouwenwereld. Een bijzonderheid. Hij werkt met vrouwen en hij helpt vrouwen. Arie-Hans Houdijk (66) heeft als verloskundige zijn laatste bevalling al achter de rug. Het meiske was zijn drieduizendste baby. Hij gaat met pensioen.