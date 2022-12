Wolf loopt door Betuwse woonwijken, inwoners schrikken zich rot: ‘Echt, je weet niet wat je zíet’

Familiedra­ma voltrekt zich: ‘Suzanne wilde geen kwaad zien in wat haar kinderen deden’

De kerstverlichting in de huiskamers aan de Klaproosstraat in Asten twinkelt vrolijk. Maar het politielint langs een van de woningen verraadt dat hier iets verschrikkelijks is gebeurd. Wat precies is nog niet helemaal duidelijk, maar het staat vast dat de 43-jarige Suzanne nooit meer de deur van haar woning zal openen.

10 december