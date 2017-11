Wonen op een bom: Jan (70) moet zijn huis uit

De Engelse vliegtuigbom die in oktober 1941 terecht kwam op een huis in de Claes de Vrieselaan in Rotterdam wordt geruimd. Het projectiel boorde zich dwars door het huis en dook acht meter de grond in. Omdat bewoners van een pand funderingsherstel wilden doen, besloot de gemeente Rotterdam onderzoek te verrichten. De blindganger werd gelokaliseerd en wel exact onder de woning van Jan Booister. Preciezer: onder zijn bed. Na jaren overleg en extra research wordt nu besloten om de bom te ruimen. Gevolg? Zijn huis en de woningen van zijn buren moeten tegen de vlakte.