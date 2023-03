Woning in Sittard doorzocht in onderzoek naar dood Xavier Durlinger (19)

In het onderzoek naar de dood van Xavier Durlinger (19) is gisteren een huis aan de Saffierstraat in Sittard doorzocht. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van De Limburger . Of er iemand is aangehouden kan de politie niet zeggen.

Waarom de woning werd onderzocht, is onbekend. ,,Sinds de vondst van zijn lichaam hebben we onafgebroken onderzoek gedaan. We hebben er alleen bewust voor gekozen dit niet actief naar buiten te brengen’’, vertelt een woordvoerder. Dat doet de politie om onder andere geruchten over eventuele verdachten te voorkomen.

Xavier werd op 12 mei 2022 als vermist opgegeven. Zes dagen later werd hij dood gevonden op De Kollenberg in Sittard. De moord op Xavier, een goedlachse sociale jongen en zoon van de eigenaar van een groot schoenenbedrijf, ging als een schokgolf door Limburg. In Sittard, zijn woonplaats, werd daags na de moord een stille tocht gehouden voor de tiener. Een 19-jarige verdachte werd opgepakt, maar die kwam in juni 2022 op vrije voeten wegens gebrek aan bewijs.

Het Openbaar Ministerie verdacht de ook uit Sittard afkomstige jongeman van moord dan wel doodslag. Het is niet bekend of deze man nog als verdachte geldt. Hij zou een hoogopgelopen conflict hebben gehad met Xavier, maar waarover is niet duidelijk.

Beloning van 15.000 euro

Omdat de moordenaar nog altijd niet is gevonden, is er een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot het oplossen van de zaak. Ook werd er aandacht aan de zaak besteed in het tv-programma Opsporing Verzocht. ,,Er moet toch iemand tussen zitten die iets weet?! Xavier kende zoveel mensen”, zei de moeder van Xavier in de uitzending.

Om aandacht te vragen voor de zaak schakelde de familie van Xavier begin vorige maand de Sittardse comedian Jay Francis in. Zijn publiek bestaat voornamelijk uit twintigers. Politie en familie hopen dat zijn volgers meer weten over de dood van Xavier.

