Woning Thierry Baudet opnieuw besmeurd: 'Gaat verder dan vorige keer'

Aan de buitenkant van Baudets voordeur is een onbekend goedje aangebracht. Ook is er een vloeistof onder de deur op de mat gekomen. 'Gif, niet zomaar spul', stelt de politicus. De politie doet nog geen uitspraken over de vloeistof. Er zijn monsters genomen en is er een onderzoek gestart, aldus een woordvoerder.



Zelf wil Baudet niet veel kwijt over het voorval, omdat hij de instanties niet voor de voeten wil lopen. ,,Dit is duidelijk een escalatie", zegt hij wel. ,,Het gaat verder dan de vorige keer, nu is het in m'n huis." De politicus zegt het vooral 'naar' te vinden voor zijn bovenbuurvrouw. Ze is op leeftijd en voor haar is het een enorme klap. Ze is helemaal in shock.'' Baudet heeft haar vanmorgen een bos bloemen gegeven. ,,Zij is de dupe van deze hele situatie."



Forum voor Democratie zegt erop te rekenen dat de politie opnieuw voortvarend met de zaak aan de slag gaat. ,,Uiteraard doe ik aangifte", besluit Baudet.