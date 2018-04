Woningcorporatie Ymere: Situatie Amsterdamse kraakpanden is geëscaleerd

De wijk waar de kraakpanden staan wordt over enkele maanden gesloopt om plaats te maken voor zo'n driehonderd nieuwe sociale huurwoningen. In de tussentijd worden ze tijdelijk - antikraak - aan studenten verhuurd.



Of het gevraagde ingrijpen er komt, is de vraag. Een woordvoerder van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen zei vandaag dat het gemeentebestuur in gesprek is met Ymere. Op het verzoek kon hij nog niet inhoudelijk reageren.



Van Aartsen heeft huiseigenaren juist net verzocht om voorlopig geen ontruimingsverzoeken in te dienen. Hij voert daarmee een besluit uit van de meerderheid van de gemeenteraad. Bij de onderhandelingen voor een nieuw college komt de opvang van deze groep zeker aan bod. GroenLinks pleit als grootste partij voor uitbreiding van de bed-bad-broodregeling.



Ymere hoopt toch dat er iets zal gebeuren. ,,Er is een rode lijn overschreden, de openbare orde en veiligheid zijn in gevaar.''