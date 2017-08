Woonboulevard niet blij met manifestatie van neonazi's pal voor de deur

Voorzitter Ben Traa zegt namens alle ondernemers van de woonboulevard: ,,Wij als winkeliers zitten niet te wachten op zo'n bijeenkomst. Je weet niet welke overlast dit geeft. Er is kans op rellen. Het is niet goed voor onze klanten."

Neo-nazi's

Volksopruiing

Ze eisen onder meer de vrijlating van de Duitser Horst Mahler. Dat is een mede-oprichter van de extreem-linkse terroristenorganisatie Rote Armee Fraktion. Later werd hij aanhanger van extreem-rechts gedachtengoed. Sinds 2009 zit hij gevangen, na te zijn veroordeeld voor 'volksopruiing'.

Omdat in het centrum op dezelfde dag twee demonstraties worden gehouden met linkse signatuur, vreesde de gemeente confrontaties. De nationalisten hebben daarom opdracht gekregen uit te wijken naar een andere locatie. Zelf hebben ze gekozen voor de woonboulevard bij station Dukenburg. ,,Omdat we daar goed in het zicht staan van veel winkelend publiek. We willen gezien worden", aldus een woordvoerder.

De Actiegroep Vrijheid voor Nationalisten heeft bewust voor Nijmegen gekozen. ,,Niet omdat we uit zijn op confrontaties, maar Nijmegen is een links bolwerk waar organisaties als de AFA (Anti-Fascistische Aktie, red.) denken de dienst te kunnen uitmaken. Wij strijden voor vrijheid van meningsuiting, ook voor rechtse ideeën."

Grondrecht

Volgens een woordvoerder van de gemeente is een verbod niet aan de orde geweest. ,,Zelfs een vergunning is niet nodig, demonstreren is een grondrecht in Nederland. Weigeren van de gevraagde plek kunnen we niet, al zouden we het willen. Dat kan alleen bij zwaarwegende tegenargumenten. Die kunnen hier niet worden aangevoerd."