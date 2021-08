Wordt de Grand Prix van Zandvoort alsnog afgelast? Johan Vollenbroek gaat de strijd aan, donderdag is het uur U

Het verhaal van meneer De B. die maanden dood in huis lag klinkt uitzonder­lijk, maar dat is het niet

Dat meneer De B. bijna drie maanden dood in huis lag zonder dat hij gemist werd, klinkt als een uitzonderlijke situatie. Maar dat is het niet, zeggen cijfers van de GGD. In 2020 werden er in de regio Utrecht 13 mensen gevonden die langer dan 28 dagen overleden waren, voor ze werden opgemerkt. Is zo'n situatie eigenlijk te voorkomen?