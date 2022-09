Wouter (21) rijdt gewapende overvaller aan met winkelwagentje: ‘Hij riep nog ‘Schiet dan, schiet dan’’

Kort Geding Vluchtelin­gen­Werk eist eind aan opvang voor kwetsbare vluchtelin­gen op noodloca­ties: ‘onhoudbare situatie’

VluchtelingenWerk heeft donderdag in een kort geding tegen het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geëist dat per direct wordt gestopt met het plaatsen van de meest kwetsbare asielzoekers in de (crisis)noodopvang. Het kort geding dient bij de rechtbank in Den Haag.

15 september