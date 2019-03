Wraak in villa na wietdiefstal: man in bijzijn van vriendin bewerkt met strijkijzer en boormachine

Hennep gestolen

Het stel verbleef in de zomer van vorig jaar tegen vergoeding in een ruime vrijstaande woning met schuur aan de Wernhoutseweg in Wernhout. Als tegenprestatie moesten ze een oogje houden op de ruime schuur waarin regelmatig hennep gedroogd werd.



In de ochtend van donderdag 22 november ontdekten ze tot hun schrik dat de schuur was opengebroken en dat een groot deel van de gedroogde hennep was gestolen. Ze brachten meteen de eigenaar van de hennep - niet de eigenaar van de villa - op de hoogte.