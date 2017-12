Wrak gevonden tijdens grote zoekactie naar vermiste sportvissers

Amber Alert afgegeven voor vermiste dove Abdullah (15)

12:05 Voor de 15-jarige Abdullah Mazmahor uit Schiedam die sinds vrijdagavond elf uur wordt vermist, is een Amber Alert uitgegeven. Dit alarm wordt alleen verzonden bij urgente vermissingen. Abdullah is doof en autistisch. Hij vertrok zonder jas in de vrieskou. 'We maken ons zorgen', aldus de politie.