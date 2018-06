Wulps feestje knakt carrière bloemenman

De 59-jarige werknemer kreeg in december van zijn werkgever een klein geldbedrag om zijn 12,5-jarig jubileum te vieren. Hij zou daar een paar collega’s van uitnodigen en hen trakteren op een broodje kroket en/of een kopje soep. Die versnaperingen werden echter niet geserveerd. De circa dertig uitgenodigde collega’s én andere aanwezigen werden verrast door een vrouwelijke stripper die alles in de strijd gooide tijdens haar stripact. Ze stripte, danste op de schoot van de werknemer, deed wat kledingstukken van hem uit en verdween samen met hem onder een doek. De collega’s kwamen er ook niet zonder kleerscheuren vanaf. Ze danste en stripte op tafel en vroeg hen om haar billen in te smeren met olie, slagroom van haar lichaam af te likken en haar te slaan met een zweepje. Bovendien had de man zijn eigen geluidsset meegenomen om ten overstaan van al zijn collega’s eens en voor altijd duidelijk te maken wat voor slechte werkgever FloraHolland wel niet zou zijn.

Nieuwe baan

FloraHolland vond deze viering buitensporig en riep de man op het matje. Tijdens dat gesprek ontkende de werknemer dat hij de stripper had ingehuurd en zei dat een klant dat had gedaan. Het bedrijf startte alsnog een ontbindingsprocedure.



Dat schoot bij de werknemer in het verkeerde keelgat die besloot om FloraHolland voor de rechter te slepen. De rechter gaf hem gisteren echter geen gelijk en besloot dat de man toch echt op zoek moet naar een nieuwe baan. Het vertrouwen is volgens de rechter beschadigd, mede omdat de man toch echt zelf de stripper had geregeld en een negatieve speech had gegeven.