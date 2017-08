Xtc-lab in loods Heijningen opgerold na anonieme tips

In het pand staan grondstoffen en materialen om drugs te maken. Het drugslaboratorium is opgerold nadat de politie anonieme tips kreeg uit 'het milieu'.



Het laboratorium bevindt zich in een groene loods achter een woning op het industrieterrein. Volgens een politiewoordvoerder hebben de mensen van de woning niets met het lab te maken. De verdachte die is aangehouden is waarschijnlijk de verhuurder en hij heeft zichzelf gemeld. Op het moment dat het drugslab werd opgerold, was niemand in het pand aanwezig.



Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) zijn ter plaatse.