Yassine D., van doodschoppen grensrechter naar verdachte van steekpartij advocaat

Hatelijk zat hij die maandag 17 juni 2013 te applaudisseren in de rechtbank Lelystad. Yassine D. heeft net de straf voor zijn vader aangehoord, die óók verdachte is van het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen: zes jaar cel. Zelf krijgt Yassine één jaar, meer kan de rechter niet opleggen omdat hij op de dag van het drama pas 15 jaar oud was. Yassine zou de eerste en de meeste schoppen hebben uitgedeeld, oordeelt justitie. Met z’n applausje maakt Yassine duidelijk dat hij het allemaal belachelijk vindt.

De dood van voetbalvader Richard Nieuwenhuizen is eind 2012 internationaal nieuws. Gelegenheidsgrensrechter Nieuwenhuizen krijgt het aan de stok met Yassines team en wordt zo hard geschopt dat hij overlijdt. Zes tieners en de vader van Yassine worden een half jaar later veroordeeld. Yassine D. lijkt het hele proces vaak geïrriteerd. Hij had ‘slechts’ één schop uitgedeeld en zijn vader had al helemáál niets misdaan. Vond Yassine. Maar het vertrouwen dat justitie hém zou geloven is hij dan al kwijt. Tijdens een eerdere regiezitting had hij al cynisch gezegd: ,,Ik heb gezien hoe jullie werken, ik weet wel genoeg.”

Veelplegers

Yassine D. is niet de enige van de zes veroordeelde minderjarigen van toen, die later nog eens met justitie in aanraking zouden komen. Maar wel de meest notoire: inmiddels 22 jaar oud behoort hij tot de zeshonderd veelplegers van Amsterdam, criminelen die meerdere keren zijn aangehouden voor delicten als inbraak en straatroof en minstens drie keer veroordeeld.



Een van zijn familieleden denkt dat de basis daarvoor ligt bij de grensrechterzaak: ,,Ik denk dat hij zich schuldig voelt ten opzichte van zijn vader", zegt deze man. ,,Zijn vader kwam zó in geldnood door die grensrechterzaak. Ik denk dat Yassine die schuld wil afbetalen en snel aan veel geld wilde komen.”

Pijlen

De grensrechterzaak achtervolgt Yassines vader El-Hasan en zijn gezin nog steeds. De schadevergoeding voor de nabestaanden van Nieuwenhuizen werd destijds vastgesteld op een kleine 60.000 euro. De veroordeelden zijn hoofdelijk aansprakelijk. Als enige met iets van een inkomen, heeft het Centraal Justitie Incasso Bureau (CJIB) de pijlen meteen op E-Hasan D. gericht. Hij moet het dan maar zien te verhalen op de andere veroordeelden.

,,Maar de andere jongens hebben niks of zijn niet te traceren,” zegt de zus van Yassine nu. ,,Dat is nog steeds zo.” De familie probeert eind 2016 zelfs geld in te zamelen via Facebook, wat tot veel hoon en haatreacties leidt. En het levert te weinig op. Half januari 2017 moet El-Hasan D. een fors bedrag betalen, eist het CJIB, anders kan hij terug de cel in. Is het toeval dat zoon Yassine later dat jaar voor de rechter verschijnt vanwege een inbraak van… eind januari 2017? Wilde hij zijn vader helpen?

Mishandeling

Al bouwt hij gestaag een strafblad op, na de grensrechterzaak blijft Yassine jarenlang buiten de publiciteit. Nadat via deze site in maart van dit jaar bekend wordt dat hij betrokken lijkt bij het neersteken van een advocaat, wordt snel duidelijk dat hij nooit zijn leven heeft gebeterd. Naast de steekpartij staan op de tenlastelegging ook nog een geval van mishandeling, het in het gezicht spugen van een medewerker van gevangenentransport en het in bezit hebben van een alarmpistool.