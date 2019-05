YouTube-docent rots in de branding voor eindexamenkandidaten

Jesse van der Zee, 16 jaar, Zoetermeer, vmbo-tl:

Van wie de stem is die hij hoort? De 16-jarige Jesse van der Zee heeft werkelijk geen idee. Toch zweert hij bij de YouTube-filmpjes van BestBiologisch. De examenkandidaat bijt morgen het spits af met biologie. Hij heeft er behoorlijk wat studie-uurtjes op zitten, want dit vak krijgt hij niet zo maar in zijn hoofd. ,,Ik heb eerst gewoon samenvattingen gemaakt en de theorie in mijn hoofd gestampt. Maar zo op de laatste dagen helpt het om die filmpjes te kijken. De docent neemt de belangrijkste dingen nog even door. Dat is handig om de puntjes op de i te krijgen.”

Zelfs zijn docent adviseerde Jesse om YouTube te gebruiken bij het leren voor de examens. De leertip staat bovenaan een post-it ‘Denk aan’. ,,Het voordeel is dat je het thuis kunt doen, op je eigen moment en zo lang als je zelf wil. En het is makkelijker dan wanneer je vier boeken uit je hoofd moet leren. Dit gaat veel sneller.” Zelf had hij al snel door dat BestBiologisch zijn favoriet is. ,,Die docent bespreekt het hele examen van vorig jaar. Per onderwerp, per vraag. De meeste filmpjes zijn interessanter dan die van mijn eigen docent”, vertelt hij.