YouTuber Tigo (20) klapt met auto op boom en overlijdt: ‘Zo intens verdrietig, niet te bevatten’

Man slaat kat Tommie dood met een hamer: ‘Sorry, maar hij had geen bandje om’

In zijn woonplaats wordt de jager A.T. sinds halverwege dit jaar al ‘kattenmoordenaar’ genoemd. Ook zijn vrouw krijgt volgens de 57-jarige ‘lange gezichten’ van dorpsgenoten en leden van de kerk. Aanleiding: het doodslaan van de kat Tommie met een hamer, waarvoor T. dinsdag voor de politierechter verscheen. ,,Eigenlijk heeft hij uit noodweer gehandeld’’, beweerde zijn advocaat. Onzin, vond het Openbaar Ministerie. ,,Hij had de kat kunnen loslaten.’’

8:21