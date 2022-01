Yvon zoekt al maanden naar vermiste poes, nu blijkt die bij nieuwe baas te wonen: ‘Ik wil Pumba zo graag terug’

Bijna zes jaar zijn de poezenzusjes Pumba en Simba uit De Meern een poezenduo. Nooit bleven ze lang weg van huis, zegt hun eigenaresse Yvon Boot, tot afgelopen augustus. „Pumba kwam ineens niet meer thuis. Of ze is weggelopen of weggenomen weten we niet, maar we hebben er alles aan gedaan om haar terug te krijgen. We hingen flyers op, wandelden en fietsten door de buurt, gaven haar als vermist op op het meldpunt Amivedi, plaatsen haar op sociale media. Ze was niet gechipt; dat stond wel op de planning.”