Yvonne (17) moet 20 euro betalen om café binnen te gaan met carnaval, alleen omdat ze minderjarig is

170.000 illegale babypalin­gen onder­schept op Schiphol, Dolfinari­um Harderwijk vangt ze op

Op Schiphol is dinsdag een partij van 54 kilo glasaaltjes onderschept en in beslag genomen. De ruim 170.000 babypalingen zaten in vier koffers met bestemming Maleisië. Het Dolfinarium in Harderwijk vangt de visjes op tot onderzocht is of ze uitgezet kunnen worden. Twee Maleisiërs zijn aangehouden.