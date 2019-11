Zaanse school: ‘Geen bewijs dat juf lijfstraffen uitdeelde in klas’

Er is geen bewijs gevonden dat een juf op basisschool De Voorzaan in Zaandam lijfstraffen aan kinderen zou hebben uitgedeeld. Dat blijkt volgens scholenkoepel Zaan Primair uit een onafhankelijk onderzoeksrapport naar de klachten van ouders.

Leerlingen van groep 3 zouden door de leerkracht zijn geslagen met een stok, moesten van de grond eten, werden gekleineerd door hun juf en als ze niet luisterden, moesten ze met hun knieën op de grond zitten. Tien ouders van de klas met circa 30 leerlingen hadden een klacht ingediend. De leerkracht van groep 3 werd eind oktober op non-actief gesteld na het binnenkomen van verschillende klachten.

Uit onderzoek blijkt nu dat ‘er geen aanknopingspunten zijn gevonden dat de onorthodoxe straffen inderdaad hebben plaats gevonden. De onderzoeker acht het dan ook niet aannemelijk dat de gedragingen van de leerkracht, zoals door de ouders naar voren gebracht, daadwerkelijk zo zijn voorgevallen’, laat Zaan Primair vandaag weten. Wel blijkt uit het onderzoek dat er ‘een enorme onvrede’ onder de ouders is over de communicatie met de leerkracht en de school. ‘In die sfeer kon willekeurig welk incident groter worden dan nodig was. De onderzoeker kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er een situatie is ontstaan die ruimte bood voor elkaar overtreffende verhalen’.

‘Vertrouwen herstellen’

De ouders zijn vanochtend over het rapport ingelicht. De betreffende juf zit momenteel ziek thuis en het is volgens het schoolbestuur nog niet duidelijk wat er met haar gaat gebeuren. ,,Wij betreuren dat de communicatie niet goed is geweest. Dat gaan we verbeteren en heeft nu prioriteit zodat het vertrouwen tussen ouders, leerkrachten en directie zo snel mogelijk wordt hersteld, er rust op school is en het onderwijs kan worden gegeven in een veilige leeromgeving”, zegt Brigit Schumacher, voorzitter college van bestuur.