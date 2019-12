Zacht winterweer: hooikoorts tijdens kerst

Achtergrond Het is niet de vraag óf Iran spioneert in Nederland, maar hóe

6:00 Iraanse activisten in Nederland laten een bevriende ‘journalist’ bij hen thuis overnachten. Later vinden ze tot hun schrik foto’s van hun huizen en wifi-wachtwoorden terug in een spionagedossier. Een uniek inkijkje in de spionageactiviteiten van Iran in ons land.