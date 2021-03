Zak geld voor bouw waterstofschip

Plannen voor waterstof­pro­duc­tie in Zuiderzee­ha­ven

25 januari Binnenvaartschepen die in heel Nederland rondvaren met in Kampen opgewekt waterstof; dat zit er aan te komen, als een consortium dat bezig is met zo’n systeem in de Zuiderzeehaven de plannen van de grond krijgt. Mogelijk zelfs met steun van de provincie en medewerking van de gemeente.