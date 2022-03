Zaterdag wordt zonovergoten, gevoelsmatig blijft het winters

Een klein minpuntje: echt terrasweer wordt het nog net niet. ,,Wie écht op het terras wil zitten moet een strategisch plekje uit de wind zoeken”, lacht Diana Woei van Weerplaza. ,,Het ziet er prachtig uit, maar de milde temperaturen die we de afgelopen dagen hebben gehad blijven uit. Gevoelsmatig is het nog winters.”



Afgelopen week steeg het kwik naar zo'n 10 graden Celsius en konden we op sommige plekken zelfs rekenen op temperaturen van 12 graden. ,,Morgen bereiken we met moeite 9 graden Celsius. Zondag wordt het vanwege bewolking uit het noorden iets kouder: zo'n 7 graden. Misschien krijgt het oosten ook wat kleine stapelwolkjes.”



Dat het zo koud aanvoelt komt deels door de wind. ,,We krijgen te maken met een windkracht van 3 à 4. In de nacht is er nog vorst, dus wie vroeg de deur uit moet zal waarschijnlijk moeten krabben.” Conclusie? ,,Geniet van de zon, maar doe wel een dikke jas aan.”