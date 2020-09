Ze dachten dat ze onsterfelijk waren, maar toen ging er eentje dood: ‘Eigenlijk is Dave gestorven aan het jong zijn’

Dave uit Den Bosch was pas 19 jaar toen hij verongelukte in Oss. Drie jaar later is er een documentaire over de rouw van zes van zijn vrienden. Die gaat niet per se over die fatale nacht en de dood, maar vooral over het léven. Want wie weet nou hoe je moet rouwen als je jong bent?

‘Mensen hadden medelijden met me. Maar, zei ik: ik hóef je medelijden niet. Wil je er over praten?, vroegen ze. Maar ik wíl er niet over praten. Ik weet wat je voelt, zeiden ze. Je weet níet wat ik voel, antwoordde ik dan. Misschien voel ik wel helemaal niks.’

Een ander fragment: ‘We waren altijd samen. Samen met Dave hadden we het gevoel dat we de hele wereld aankonden. Voor ons gevoel kon er niet zoveel gebeuren. Maar blijkbaar toch wel. Snap, je?’

Even later: ‘Ik dacht dat het makkelijk zou zijn als ik tegen mezelf zou zeggen dat hij op vakantie was, dat zijn telefoon leeg was. Dat hij daarom niet reageerde. Want wat schiet ik ermee op als ik me ga beseffen dat hij echt dood is? Wat is het verschil met als iemand op vakantie is en zijn telefoon uitstaat?’

Weer een nieuw shot: ‘Hoe the fuck kan iemand zoals hij nou dood zijn? Ik had echt het gevoel dat hij nooit dood zou gaan. En dan is-ie overreden door een auto. Wat is dat voor onzin?’

In één klap is de toekomst van een jonge Bosschenaar weg

Terug naar 8 oktober, 2017. Op de N329 in Oss, ook wel de Weg van de Toekomst genoemd, zorgt een ongeluk ervoor dat de toekomst van een jonge Bosschenaar in één klap weg is. Daar, op het asfalt in Oss sterft Dave, pas 19 jaar jong. Drie jaar later is er de documentaire Short Trip, gemaakt door de Amsterdamse Cassandra Offenberg. Vanaf deze week (online) te zien tijdens het Nederlands Filmfestival.

Quote Het moest niet zijn van: Kijk eens hoe zielig wij zijn en dat we dan allemaal gaan huilen Luuk

Voor de documentaire ging Offenberg met zes vrienden van Dave een week naar Frankrijk om te praten over rouw, maar vooral over het léven. Want als het één ding ook niet moest worden, was het zo’n ‘jankfilm’, zeggen Bram, Stan, Luuk, Rivaldo, Max en Gijs, die inmiddels allemaal begin twintig zijn. Luuk: ,,Het moest niet zijn van: Kijk eens hoe zielig wij zijn en dat we dan allemaal gaan huilen.”

De levens van de vriendenclub zien er inmiddels heel anders uit als drie jaar geleden. De een werkt tijdelijk als verhuizer, anderen studeren nog of zijn net klaar en op zoek naar een baan. Sommigen wonen nog thuis, bij pa en in Engelen of in Den Bosch, Max zit in Amsterdam.

Ze missen ‘m. Natuurlijk. Maar niet meer elke dag

Na Dave’s dood ging hun leven namelijk door, het begon net, ze hadden er zin in. Dat klinkt hard, maar is waar. Natuurlijk, vaak denken ze nog aan Dave. Maar dan vooral aan de levende Dave. En natuurlijk missen ze zijn humor, zijn dolle streken. Zijn loyaliteit. Maar niet meer elke dag, want hé, daar hebben ze toch helemaal geen tijd voor! Ze zijn nog jong!

Maar juist sinds Dave is er wél het besef dat het leven ineens anders kan zijn. Bang voor de dood geworden door dat ongeluk? Eerder omgekeerd. ,,Ik heb juist nog erger dat ik alles wil meemaken”, vertelt Gijs. ,,Dat ik niet alleen in de boeken wil zitten, maar memorabele dingen wil doen. Dat zijn de dingen die je onthoudt.” Max: ,,Het ongeluk is ook al drie jaar geleden, dat voelt als héél lang. Ik ben steeds meer gewoon met andere dingen bezig.”

Zwarte humor

Maar toch is het verdriet voelbaar in Short Trip, een rauwe documentaire waarin hardcoremuziek een hoofdrol speelt (‘dat was echt Dave z’n ding’). De kijker ziet hoe de vrienden in Frankrijk in hoodies lol trappen of hoe de zes wraps zonder kip maar mét knakworstjes maken. Rondcrossen op brommertjes door het gras, zwemmen in een meertje. Drank, er is veel drank en ze lachen wat af.

Quote Eigenlijk is Dave gewoon gestorven aan het jong zijn Bram

Zwarte humor over de dood wordt niet geschuwd. Als Bram op een brommer aan het klooien is, klinkt het: ,,Als hij echt zo’n ding heeft, komt hij binnenkort echt te overlijden.” En als ze langs een kerkhofje rijden: ,,Hier komen we terecht als het fout gaat.” Dan komt er een auto aan: ,,Kijk uit!”

Geen wrok

Een auto, die brommers. Ze doen direct denken aan het ongeluk. Dave zat namelijk achterop de scooter bij een vriend die nacht. Ze kwamen terug van een feestje en met een stuk in hun kraag reden over een provinciale weg waar ze helemaal niet mochten rijden, toen ze geraakt werden door een auto die veel te snel reed.

Toch voelen ze geen wrok, in ieder geval niet richting de jongen die de scooter bestuurde, een bekende van Bram en Dave. ,,Die jongen was er lichamelijk snel weer bovenop, maar hij heeft een levenslang trauma. Da’s al erg genoeg”, vindt Gijs. De rest knikt.

‘Echt het domste idee van de maand’

,,Wij hadden ook op die scooter kunnen zitten. We waren gewoon jong toen”, zegt Bram. ,,Dan doe je dingen die misschien niet zo handig zijn. Je denkt dat jou niks kan overkomen. Zo voel je je. Een soort onsterfelijk, ja. Het ging heel vaak goed, of net goed en daar is gewoon misgegaan.” Eigenlijk, zegt Bram, is Dave gewoon gestorven aan het jong zijn. Luuk: ,,Het zieke was dat-ie die nacht nog stuurde dat dit, achterop een scooter die vrij hard ging, echt het domste idee van de maand was.” Dan, droogjes: ,,Ja, dat bleek wel.”

Liever hebben ze het over Dave zijn leven, dan over zijn dood. Daarom werkten ze ook mee aan de documentaire, ze zien het als eerbetoon aan Dave. Want wát een figuur was hij, joh. In de rouwadvertentie van school, Dave zat in het eerste jaar van Human Resource Management bij Avans in Den Bosch, wordt hij herinnerd als een rustige, serieuze en behulpzame jongeman.

Dave durfde alles

,,Jaaaaa”, zegt Rivaldo lachend: ,,Omdat-ie dan de dag ervoor was wezen feesten. Daarom was hij rustig in de klas!” Want feesten, dat konden ze wel. Dave was de aanjager, die durfde alles. Zaten ze via Tinder wat te geinen met een paar meiden uit Sneek, kom zei Dave dan: we gaan er gewoon heen. ,, En vervolgens zaten we drie uur in de trein, dacht ik wat doe ik hier, maar hadden we echt een topavond”, zegt Luuk. Dave, met zijn legerjas.

Waren ze in de Lalalaa in Den Bosch op stap, toverde hij uit een van de zakken weer een flesje bier tevoorschijn. Maar hij had ook een andere kant. Hij was heel attent, loyaal. Hij werkte bij de Action, toen is-ie een keer in zijn pauze helemaal naar Max gereden, die werkte toen in Esch, om een taartje te eten want die was jarig. Je kon ‘m ook áltijd bellen.

Dat deed Bram die fatale avond nog. Een kort gesprek waarin Dave zei dat het prima ging. Een halfuur later was hij dood.

Dood, het klópte niet

Ze konden het lang niet geloven. Zelfs niet toen ze hem zagen liggen, in die kist. Zo bleek, zo niet-Dave. Dood, hun vriend, 19 pas, het klópte niet. Het klopt nog steeds niet.

In de film is op een gegeven moment te zien dat de vrienden brommers kapot trappen. Een symbolische daad? Max: ,,Sla je frustratie er maar uit, kregen we te horen. Maar eerlijk gezegd dacht ik: wat staan we te doen joh.”

Want achterom kijken, of blijven hangen in verdriet: dat kun je niet elke dag blijven doen. Nee, het ongeluk heeft hen niet wezenlijk verlamd of bang gemaakt.

Nou ja, alleen bang om niet alles uit het leven te halen dan.

