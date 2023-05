‘Zé-ven-tien-vijftig!’ voor twee Leffe! Inflatie treft ook foodtruckfestival

Nederland moet alles op alles zetten om advocaat voor Taghi te vinden: ‘Anders zal staat nat gaan’

De rechterlijke macht moet er alles aan doen om een geschikte advocaat te vinden voor Ridouan Taghi. Anders is er geen sprake van een eerlijk proces en kan Taghi met moverende redenen zelfs een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zeggen hoogleraren gespecialiseerd in strafprocesrecht. In het allerslechtste geval zal de hele rechtszaak dan opnieuw moeten.