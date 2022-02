Ze wrijft in haar ogen, ziet ze het nou goed? Tegenover deze dure huizen slapen mensen in de bosjes

Stiefmoe­der liet kindje (3) in eigen ontlasting zitten: ‘Hoe kun je tegen zo’n klein meisje zo intens gemeen doen?’

Haar stiefmoeder zette het 3-jarige meisje uit Breda naakt op een barkruk in haar eigen urine en ontlasting. Het is één van de vele vormen van mishandeling. Schokkende feiten, gepleegd door de 26-jarige Tilburgse. De vrouw bekende dinsdag bij de rechtbank in Breda de meeste mishandelingen.

