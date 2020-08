Zeehond gespot in Biesbosch: ‘Zeldzaam, maar er zullen er meer komen’

Biesbosch-sportvisgids Johan Struwe werd totaal verrast toen hij in het Gat van de Kerksloot in de Brabantse Biesbosch voer: ,,Ineens zagen we donderdag vijf meter voor onze boot dat koppie opduiken. Later zagen we hem uit liggen rusten op een krib langs de Amer.’’ De Biesbosch is al sinds jaar en dag zijn werkgebied, vijf dagen per week: ,,Ik heb er een jaar geleden ook eentje gezien, bijna op dezelfde plek, maar het blijft heel bijzonder. Misschien is het dezelfde wel.’’