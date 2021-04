Zeehond heeft ‘kolder in de kop’; reddingsteam helpt het dier van parkeerplaats naar zee

Eerst kwam het team in actie toen er een grijze zeehond was aangereden op de N57 bij vakantiepark Port Zélande. Daarna kregen de medewerkers een belletje vanwege een zeehond op een in- en uitrit van een parkeerterrein, aan de zijde van de Grevelingen. Later in de avond werd er op de paralellelbaan van de N57, aan de kant van de Grevelingen, nog een exemplaar gevonden. Die twee verdwaalde dieren konden worden gevangen en zijn in de Noordzee vrijgelaten.