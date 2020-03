Zeepfabrikanten kunnen vraag door coronavirus niet aan

Even verderop in Oss, bij het bedrijf Dreumex, is de vraag eveneens geëxplodeerd. Dreumex is gespecialiseerd in reinigingsproducten voor zwaar vervuilde handen, bijvoorbeeld van garagemedewerkers. Het biedt daarnaast ook minder zware middelen aan, met dispensers die je niet hoeft aan te raken. Daar wordt nu extreem veel naar gevraagd. ,,Dat gebeurde al voor het coronavirus in Nederland werd vastgesteld. Eigenlijk sinds het in Noord-Italië begon. Toen kwam het voor veel mensen wel heel dichtbij,” aldus een woordvoerster. De eigen fabriek in Oss draait op volle toeren, vertelt zij.



Branchevereniging NVZ beklemtoont al jaren te lobbyen voor een infectiepreventieprogramma om situaties als deze te voorkomen. ,,In 2015 hebben we al gewezen op nieuwe infecties. En in 2017 hebben we gewaarschuwd voor antibioticaresistentie waardoor bestaande ziektes opnieuw een probleem kunnen vormen”, aldus directeur Hans Razenberg.