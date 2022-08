Zeer dodelijke vogelgriep slaat tot in augustus hard toe in Oost-Nederland: komen we er nog vanaf?

Hoe uitzonderlijk het huidige vogelgriepseizoen is, blijkt uit een overzicht van Wageningen University. Net als in het vorige seizoen werd het eerste geval ontdekt in de laatste week van oktober. Waar vorig jaar op 21 mei de laatste besmetting werd gemeld, is het dit jaar nog in augustus raak. Vanochtend zijn in Oudleusen bij Dalfsen op een besmet bedrijf 42.000 kippen geruimd. Op een andere vestiging van dezelfde eigenaar zijn uit voorzorg 11.000 kippen gedood.