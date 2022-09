Zeeuwse verdachte van in water gooien Hakim - die daarbij verdronk - wil nu wel naar Belgische cel: 'Heel veel spijt’

De 23-jarige man uit Goes die wordt verdacht van het in het water gooien van de Belgische Hakim (die daarbij verdronk) hoort 5 oktober of hij moet worden overgeleverd naar België. De zaak diende vanmorgen in de rechtbank in Amsterdam. De man maakte eerst bezwaar tegen zijn overlevering maar verzet zich niet meer, laat zijn advocaat weten.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen belemmeringen om de man over te leveren. Aan alle voorwaarden is voldaan, aldus een woordvoerder.

‘Aftandse Belgische cel’

De 23-jarige Ricardo de V. uit Goes verzet zich zelf ook niet langer meer tegen overlevering aan België. Dat laat zijn advocaat weten. Eerder zei de raadsman dat zijn cliënt ‘hevig geschrokken is van alles wat er is gebeurd en liever eerst tot rust wilde komen in een Nederlandse cel’. ,,Dat is beter dan in een aftandse Belgische cel gaan zitten.”

Dat laatste lijkt nu dus toch te gaan gebeuren. ,,Hij wil eigenlijk gewoon aan de zaak beginnen,” aldus advocaat Woltring. De V. had zich kort na het drama zelf bij de politie gemeld. Hij heeft al toegegeven dat hij degene was die Hakim in het water gooide. ,,Hij heeft er ongelooflijk veel spijt van, had nooit gedacht dat dit het gevolg zou zijn.”

Hakim Mutyaba (53) werd 17 juli ‘s ochtends vroeg in het water gegooid in Gent. Dat gebeurde na een nacht stappen tijdens de Gentse feesten. De 23-jarige De V. was samen met een 25-jarige plaatsgenoot en Hakim aan het dollen geweest, waarbij Hakim in het water werd gegooid. De twee Zeeuwen hadden Hakim tijdens de feesten leren kennen.

Hakim - vader van twee kinderen - kon niet zwemmen en verdronk. Op de camerabeelden zou ook te zien zijn dat Hakim duidelijk vecht voor zijn leven, spartelend in het water. Ook zou op de beelden te zien zijn dat de twee Nederlandse verdachten eerst doorlopen, maar na een aantal seconden weer terugkomen en over de reling kijken. Toch slaan ze daarna op de vlucht.

Ricardo de V. heeft erkend iets te maken te hebben met het feit dat Hakim in het water belandde. Het zou een uit de hand gelopen grap zijn. Op beelden zou te zien zijn dat hij Hakim over de reling gooit. Hij wordt verdacht van dood door schuld.

‘Schuldig verzuim’

Zijn 25-jarige kameraad wordt niet meer verdacht wordt van dood door schuld. De camerabeelden lijken aan te geven dat hij Hakim niet aanraakt op het moment dat die in het water wordt gegooid. Hij wordt wel verdacht van het in hulpeloze toestand achter laten van een persoon, wat in België ‘schuldig verzuim’ heet.

De 25-jarige zit sinds enige tijd niet meer in voorlopige hechtenis. Hij werd een maand geleden op borgtocht vrijgelaten. Ook hij zal nog wel in België moeten voorkomen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: