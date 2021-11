Zeeuwse vissers redden vluchtelingen op zee: ‘Huilende kinderen, vrouwen in paniek. Dan vaar je niet weg’

De vissers van de Z-296 ontdekten het bootje donderdagmiddag in het Nauw van Calais en riepen de hulp van de Engelse kustwacht in, vertelt Van Belzen (46). ,,Die was net bezig om een ander bootje met vluchtelingen in veiligheid te brengen en zou later terugkomen. Maar wij wilden niet wegvaren en die mensen alleen laten. Kinderen huilden, vrouwen waren in paniek. Als bemanning waren we het er meteen over eens: we blijven!”