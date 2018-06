Zeker vijf doden door stress na aardbevingen in Groningen

,,De gezondheidssituatie is ernstig”, zeggen Tom Postmes en Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). ,,Wij verwachten dat minimaal vijf doden per jaar te verwachten zijn. Een reële verwachting valt hoger uit.”



De wetenschappers onderzochten in 2016 en 2017 de gezondheidssituatie van bewoners in het Groningse aardbevingsgebied. Aan de verschillende onderzoeken hebben duizenden Groningers meegedaan. Zo’n 10.000 mensen hebben gezondheidsklachten veroorzaakt door stress.



De belangrijkste oorzaken van die stress zijn gevoelens van onveiligheid en onzekerheid, onder meer vanwege problemen rond de schadeafhandeling en omdat mensen bang zijn hun huis niet meer te kunnen verkopen. De onderzoekers spreken van ‘een ramp’ in Groningen.



,,Niet de aardbevingen en het directe gevaar voor mensenlevens zijn de belangrijkste oorzaak van de ramp in Groningen”, melden de onderzoekers aan de Tweede Kamer. ,,Het is de inadequate reactie op veel schade en veel onrust die heeft geleid tot de huidige maatschappelijke onrust.”

Verwaarloosd

Volgens de wetenschappers heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de problemen in Groningen verwaarloosd. ,,De schadeafhandeling lag stil. Van rijkswege zijn er voor zover ons bekend geen doelstellingen voor de veiligheid en gezondheid van bewoners geformuleerd, is er geen regie gevoerd en heeft men niet duidelijk gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is welke middelen er zijn om tot oplossingen te komen.”



In een hoorzitting in de Tweede Kamer worden deskundigen vandaag gehoord over gezondheidsproblemen door de gaswinning. Zo zal verzekeraar Menzis ingaan op het feit dat er meer aan geestelijke gezondheidszorg wordt uitgegeven in Groningen dan in andere regio’s.

Geestelijke nood