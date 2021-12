Zeldzame goudjakhals ligt dood in de berm langs A28: ‘Dit is echt heel bijzonder’

Langs de A28 in Zeist is vrijdag in de berm een overleden goudjakhals gevonden. Een voorbijganger dacht dat het een vos was, boswachter Kees Oostenbrink dacht dat er een hond lag, maar het blijkt een goudjakhals te zijn. Die worden in Nederland zelden gezien.

Oostenbrink kreeg vrijdagavond een telefoontje over een vos die langs de A28 bij Zeist dood in de berm zou liggen. ,,Ik ben er even heen gereden en ik zag eigenlijk meteen wel dat het geen vos was. Maar wat het dan wél was, durfde ik niet gelijk te zeggen. Goudjakhals spookte wel even door mijn hoofd, maar die zijn zo zeldzaam, dus ik dacht: dat zal het wel niet zijn.”

De boswachter wikkelde het dier in en nam het in zijn auto mee naar de dierenambulance. ,,Ik dacht namelijk dat het misschien ook nog weleens een hond zou kunnen zijn. Zo zag hij er wel uit.”

Geen chip

Medewerkers van de dierenambulance controleerden het wilde dier op een chip, maar vonden er geen. ,,Ze zeiden dat het bijna zeker geen hond was.”

En dus belde Oostenbrink roofdierbioloog Jaap Mulder, die in de buurt van Zeist woont. ,,Hij zei: kom naar langs. Dus ik ben met het dier naar hem toegereden en hij was meteen heel duidelijk: dit is een goudjakhals. Ik heb het beestje bij hem achtergelaten en hij is het aan het onderzoeken.”

Tik van een auto

Mulder heeft zijn eerste bevindingen al met de boswachter gedeeld. ,,Het is een mannetje en waarschijnlijk nog geen jaar oud. In zijn maag zat helemaal niets, dus hij had al een tijdje niet gegeten. Hij had flinke verwondingen, zoals gebroken poten, dus het ligt voor de hand dat het dier een tik van een auto heeft gehad. Vermoedelijk lag hij er al een paar dagen, want hij was niet meer goed genoeg om op te zetten.”

Oostenbrink heeft de vondst meteen gedeeld met zijn collega-boswachters. ,,Dit is echt heel bijzonder. Ik heb nog geen enkele melding gehad van een goudjakhals in dit gebied gehoord. Het was ook echt wel een apart beest om te zien.”

Oost-Europa

De afgelopen jaren is de goudjakhals enkele keren gespot in Nederland. Eerder dit jaar maakt een Groningse boer de eerste bewegende beelden van het roofdier op Nederlandse bodem. Het dier komt voornamelijk voor in Oost-Europa, maar duikt ook steeds vaker in Duitsland, Nederland en Denemarken op.

