‘Zelfbenoemd president van Chameria is vermoord door Griekse extremisten’

De omgekomen Festim Lato (43) was zelfverklaard president van de niet-erkende republiek Chameria. Vanuit zijn woonplaats Afferden (Gelderland) streed hij voor onafhankelijkheid van zijn volk. Die politieke strijd is hem fataal geworden, denkt de zelfbenoemde premier Ali Aliu.

,,Wij vermoeden dat hij is vermoord door of in opdracht van Agimi i Artë (extreemrechtse Griekse partij). Die liet op televisie en sociale media herhaaldelijk weten dat ze Festim niet tolereerde en dreigde hem te zullen doden’’, zegt de Albanees over de telefoon vanuit zijn woonplaats Dortmund.

Geen zelfmoord

Door zijn strijd voor gerechtigheid in ‘Chameria’ had Festim Lato veel vijanden, vervolgt de premier. ,,Festim wist dat zijn strijd gevaarlijk was en dat dat hem op een dag het leven zou kunnen kosten. Dat risico nam hij voor lief. Hij was voor niets of niemand bang.’’

Ali Aliu acht het uitgesloten dat Lato zelfmoord pleegde. ,,Hij wilde niet sterven voordat recht was gedaan aan de Cham (inwoners van Chameria, red.) en was ook niet levensmoe. Ik zag en sprak hem vorige week zondag voor het laatst in Oberhausen. We lunchten samen en bespraken een expositie over de genocide in Chameria, in 1944.’’

Schuldeisers

Over persoonlijke zaken spraken de twee nooit, zegt Aliu. ,,Ik weet dan ook niks over schuldeisers die Festim achter zich aan zou hebben gehad.’’

Dat laatste verklaarde Jeroen Zandbergen van de UNPO - een in Den Haag gevestigde organisatie van Niet-Vertegenwoordigde Naties en Volkeren - gisteren tegenover deze site. De Nederlander stond de zelfbenoemde president van Chameria vaak bij tijdens gesprekken met politici in het Europees Parlement en met mensenrechtenorganisaties.

Schimmige zaakjes

Zandberg vermoedde altijd dat Lato zich bezighield met schimmige zaakjes en kreeg naar eigen zeggen weleens berichten van mensen die zeiden dat de Albanees een oplichter was van wie ze nog geld tegoed hadden. Veel mensen waren de Albanees volgens hem slecht gezind.

Om die reden vermoedt Zandberg eerder een criminele afrekening dan een politieke. Temeer omdat Griekenland de strijd van de Cham volgens hem niet ziet als een serieuze bedreiging.

Failliet

Festim Lato werd in april als privépersoon failliet verklaard door de rechtbank Gelderland, afdeling Zutphen. Dit doet vermoeden dat hij persoonlijk diep in de schulden zat.