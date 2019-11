Zelfs de grootste knutselkluns kan deze surprises maken

‘Hulpverle­ners bedreigd en geïntimi­deerd’

12:02 Werknemers in de sociale hulpverlening hebben in toenemende mate te maken met agressie, geweld en bedreigingen. Fysieke en verbale agressie zijn bij sociaal werkers aan de orde van de dag, meldt nieuwszender RTL op basis van een enquête in samenwerking met BPSW, de beroepsvereniging voor professionals in sociaal werk.