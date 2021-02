Zelfs kritische jurist verrast over van tafel vegen avondklok

Als een van de weinige juristen schreef Manon Julicher recent nog een kritisch opinieverhaal over de avondklok, die volgens haar ‘een twijfelachtige juridische basis’ had. Toch is ook Julicher verbaasd dat er vandaag ‘opeens’ een rechterlijke uitspraak ligt dat de avondklok van tafel moet.

Net als vele anderen had Julicher (universitair rechtsdocent, Universiteit Utrecht) geen idee dat de Stichting Viruswaanzin een kort geding had lopen tegen de avondklok. ,,Er is blijkbaar vorige week een zitting geweest, maar dat is mij ontgaan en ik denk velen met mij.’’ Ze erkent dat de Stichting Viruswaanzin hiermee ‘een grote slag’ heeft geslagen.

Julicher is ook verwonderd over de stelligheid van de rechterlijke uitspraak. ,,In het opinieverhaal dat ik schreef, stelde ik dat de wettelijke basis ‘twijfelachtig’ was, maar de rechter in Den Haag gaat eigenlijk verder. Die zegt dat deze speciale noodwet - de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) - die door het kabinet is ingezet, in het geheel niet gebruikt had mogen worden.’’

Acute situatie

Het belangrijkste argument voor het afwijzen van de avondklok van zowel Julicher als rechter in Den Haag: deze wet mag alleen door minister-president of kabinet worden ingezet als sprake is van een zeer acute situatie. Julicher: ,,Dan gaat het om een situatie waarin direct gehandeld moet worden, waarin geen tijd te verliezen is. Een dijkdoorbraak bijvoorbeeld, of andere natuurramp. Of een oorlogssituatie waarbij een vreemde mogendheid ons land binnenvalt.’’

Quote Deze wet zet je eigenlijk alleen in, als er géén tijd is voor overleg met Tweede of Eerste Kamer, als er direct gehandeld moet worden Manon Julicher, jurist Juist omdat het kabinet nog de tijd heeft genomen om er met de Kamer over te debatteren (in januari) heeft het kabinet volgens haar zelf impliciet aangegeven dat die spoedeisendheid er niet was. ,,Deze wet zet je eigenlijk alleen in, als er géén tijd is voor overleg met Tweede of Eerste Kamer, als er direct gehandeld moet worden.’’



Voor de invoering van de avondklok had volgens haar dan ook beter gebruik kunnen worden gemaakt van de ‘normale’ spoedwetgeving: daarbij wordt wel overlegd met Tweede en Eerste Kamer; dus dat neemt enkele dagen. Julicher: ,,Voor veel van de coronamaatregelen is deze ‘normale’ spoedwetgeving gebruikt.’’

