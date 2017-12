Zelfs tijdens sneeuwbuien nog last van hooikoorts

En nu is het eerste exemplaar dus al vorige week gesignaleerd. Van Vliet: ,,Dat zegt veel over de klimaatsverandering die aan de gang is. En dat maakt het mogelijk dat mensen met hooikoortsklachten te kampen krijgen tijdens Sinterklaas en Kerstmis. Het is dus verstandig om te checken of die loopneus een verkoudheid is of hooikoorts.’’



Volgens Van Vliet staat de hazelaar in heel Nederland, ook in aangelegde perken. De struik is herkenbaar aan langwerpige gele bloemen en de donsachtige katjes. Uiteindelijk worden er hazelnoten geproduceerd.